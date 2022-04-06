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Новости 12:23

Из ДНР и ЛНР в Петербург прибыло более 200 детей

фото ЗакС политика Из ДНР и ЛНР в Петербург прибыло более 200 детей

В Петербург из Донецкой и Луганской военной республик с 24 февраля прибыли 619 человек, 222 из которых – несовершеннолетние. Об этом на заседании ЗакСа 6 апреля сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

Она отметила, что город не определен в качестве территории, которая принимает беженцев, однако люди добираются своим ходом.

По словам детского омбудсмена, власти собирают с прибывающих документы, чтобы можно было выделить им пособия. О готовности оказать помощь беженцам заявили некоторые НКО.

Отметим, неделю назад уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова говорила о 528 заявлениях на получение единовременной выплаты для прибывающих из ДНР и ЛНР.

Сергей Еремеев


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