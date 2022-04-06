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Детский омбудсмен Петербурга считает, что выражать свое мнение "непосредственно" могут только совершеннолетние

фото ЗакС политика Детский омбудсмен Петербурга считает, что выражать свое мнение "непосредственно" могут только совершеннолетние

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Анна Митянина выступила против участия несовершеннолетних в публичных акциях. При этом она призналась, что не обнаружила нарушения чьих-то прав в привлечении детей к мероприятиям в поддержку специальной военной операции.

Митянина 6 апреля выступила с отчетным докладом в ЗакСе. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский обратил ее внимание на публикации в СМИ о привлечении детей к участию в мероприятиях в поддержку специальной военной операции в школах и детских садах. Омбудсмен отметила, что не получала жалоб на это.

Уполномоченная подтвердила, что тоже видела публикации СМИ и признала, что стоит задуматься над тем, что происходит.

— Не могу сказать, что я обнаружила нарушение права ребенка на что-то, —отметила Митянина.

При этом она заявила о недопустимости участия "несовершеннолетних в публичных акциях, какой бы характер они не носили". Уполномоченная считает, что это незаконно и небезопасно.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко заметил, что по закону выступать на публичных мероприятиях могут любые граждане, а митинги и собрания могут организовывать даже 16-летние. Коммунист уточнил, имеет ли ввиду омбудсмен несанкционированные мероприятия. Из ответа Митянина следовало, что она говорила о любых акциях.

— Любые публичные акции — это выражение мнения непосредственно… Я как юрист абсолютно убеждена, что этим правом обладают только лица, достигшие 18 лет, — заявила омбудсмен.

Сергей Еремеев


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