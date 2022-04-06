Детский омбудсмен Петербурга считает, что выражать свое мнение "непосредственно" могут только совершеннолетние

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Анна Митянина выступила против участия несовершеннолетних в публичных акциях. При этом она призналась, что не обнаружила нарушения чьих-то прав в привлечении детей к мероприятиям в поддержку специальной военной операции.

Митянина 6 апреля выступила с отчетным докладом в ЗакСе. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский обратил ее внимание на публикации в СМИ о привлечении детей к участию в мероприятиях в поддержку специальной военной операции в школах и детских садах. Омбудсмен отметила, что не получала жалоб на это.

Уполномоченная подтвердила, что тоже видела публикации СМИ и признала, что стоит задуматься над тем, что происходит.

— Не могу сказать, что я обнаружила нарушение права ребенка на что-то, —отметила Митянина.

При этом она заявила о недопустимости участия "несовершеннолетних в публичных акциях, какой бы характер они не носили". Уполномоченная считает, что это незаконно и небезопасно.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко заметил, что по закону выступать на публичных мероприятиях могут любые граждане, а митинги и собрания могут организовывать даже 16-летние. Коммунист уточнил, имеет ли ввиду омбудсмен несанкционированные мероприятия. Из ответа Митянина следовало, что она говорила о любых акциях.

— Любые публичные акции — это выражение мнения непосредственно… Я как юрист абсолютно убеждена, что этим правом обладают только лица, достигшие 18 лет, — заявила омбудсмен.

Сергей Еремеев