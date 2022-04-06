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Новости 13:35

Иткин: Картинка на экране до конца не раскрывает Жириновского

фото ЗакС политика Иткин: Картинка на экране до конца не раскрывает Жириновского

При личном общении Владимир Жириновский производил более сильное и мощное впечатление, чем во время телевизионных трансляций, рассказал ЗАКС.Ру лидер фракции ЛДПР в парламенте Петербурга Павел Иткин.

— Это глубоко образованный, очень интеллектуальный, с колоссальным опытом человек. В личном общении эта широта мышления, эти таланты политика проявлялись еще сильнее и активнее. То, что он как политик делал, воздействуя на электорат, с моей точки зрения, не полностью перед всеми раскрыло его как личность. При личном общении он производил впечатление человека с колоссальным жизненным опытом, с видением и пониманием мира. Колоссальный жизненный опыт с точки зрения международных переговоров, внутрипартийных. Сами понимаете, столько лет держать партию в топе и быть настолько медийным… Это действительно уникальный человек. Картинка на экране до конца не раскрывает этого человека. Он был намного глубже и интереснее, — поделился Иткин.

Напомним, о смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Он длительное время боролся с последствиями коронавируса.

Сергей Еремеев


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