В Петербурге ожидают клинических испытаний съедобной вакцины от коронавируса

Испытания на людях первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, о разработке которой стало известно в прошлом году, могут начаться в течение года. Об этом дал понять журналистам сотрудник петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов. На вкус препарат напоминает кисломолочный продукт, похожий на йогурт или ряженку.

"На сегодня мы создали уже четыре варианта вакцинных кандидатов… Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на клинические испытания", - приводит слова ученого ТАСС.

Со своей стороны директор ИЭМ Александр Дмитриев акцентировал внимание на дешевизне вакцины в серийном произодстве. По его оценке, поставить на поток выпуск препарата может практически любой молочный завод. При этом город рассматривает вариант с финансовой помощью от Белоруссии, ранее проявлявшей интерес к разработке.

"Решение на сегодня не зафиксировано, но все стороны думают в одном направлении, понимая, что такая разработка должна быть достоянием мировой медицинской науки и обоих государств", - рассказал Дмитриев.

В конце прошлого года съедобную вакцину от COVID-19 в Петербурге протестировали на животных.