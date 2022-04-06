ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:34

В Петербурге ожидают клинических испытаний съедобной вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге ожидают клинических испытаний съедобной вакцины от коронавируса

Испытания на людях первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, о разработке которой стало известно в прошлом году, могут начаться в течение года. Об этом дал понять журналистам сотрудник петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов. На вкус препарат напоминает кисломолочный продукт, похожий на йогурт или ряженку.

"На сегодня мы создали уже четыре варианта вакцинных кандидатов… Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на клинические испытания", - приводит слова ученого ТАСС.

Со своей стороны директор ИЭМ Александр Дмитриев акцентировал внимание на дешевизне вакцины в серийном произодстве. По его оценке, поставить на поток выпуск препарата может практически любой молочный завод. При этом город рассматривает вариант с финансовой помощью от Белоруссии, ранее проявлявшей интерес к разработке.

"Решение на сегодня не зафиксировано, но все стороны думают в одном направлении, понимая, что такая разработка должна быть достоянием мировой медицинской науки и обоих государств", - рассказал Дмитриев.

В конце прошлого года съедобную вакцину от COVID-19 в Петербурге протестировали на животных.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама