Смольный намерен поменять закон о слушаниях по Генплану

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга 6 апреля опубликовал проект закона по изменению законов о градостроительной деятельности. В частности, предлагается изменить пункт об обязанности правительства города заниматься подготовкой, регистрацией и выдачей градостроительных планов земельных участков. Сейчас это требуется делать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а законопроект предлагает это уточнение о Градкодексе убрать.

Также согласно документу, общественные обсуждения по проекту Генерального плана Петербурга должны пройти в 2022 году. Точную дату проект закона не устанавливает. Сами общественные обсуждения должны идти не более месяца.

В документе написано, что выступления представителей разных ведомств должны быть организованы и другие мероприятия должны быть организованы со следующего дня после опубликования проекта и "до окончания пятого дня проведения экспозиции проектов".

Консультирование посетителей экспозиции проекта Генплана должно пройти по одному разу в каждом районе - сроки будут указаны в оповещении о начале обсуждений, следует из проекта закона. Протоколы общественных обсуждений следует подписать не позднее, чем через шесть дней после закрытия экспозиции, а единое заключение - не позднее, чем через 12 дней, сказано в документе. Опубликовать все материалы должны через два дня после их подписания.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания по предложению администрации Петербурга решили, что слушания по Генплану можно проводить в онлайн-формате. Вице-губернатор Николай Линченко в феврале 2022 года заявил "Ведомостям", что начать обсуждения по Генплану планируется до лета.

София Саттарова