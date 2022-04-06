Прощание с Жириновским состоится в пятницу

Прощание со скончавшимся лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 8 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он же несколькими часами ранее объявил о смерти политика.

По заявлению Володина, церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов. "Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР, все считают, что будет правильно проститься в Колонном зале Дома Союзов", — рассказал он.

Как ранее сообщило РИА "Новости", похоронят Жириновского в Москве на Троекуровском кладбище. Там же упокоены его родственники.

О смерти Жириновского стало известно днем в среду. Фракция ЛДПР в Госдуме по этому поводу объявила о приостановке принятия кадровых и организационных решений до окончания траурных мероприятий. Врио главы фракции стал Леонид Слуцкий.