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Отпевание Жириновского совершит патриарх Кирилл

фото ЗакС политика Отпевание Жириновского совершит патриарх Кирилл

В день прощания со скончавшимся 6 апреля лидером ЛДПР Владимиром Жириновским церемонию отпевания проведет лично предстоятель РПЦ Кирилл, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в Московской патриархии. Церемония должна будет состояться в Храме Христа Спасителя в пятницу 8 апреля.

Ранее сообщалось, что с Жириновским в пятницу простятся в Колонном зале Дома Союзов, а похоронят политика в тот же день на Троекуровском кладбище столицы.

Напомним, что тяжело перенесшего коронавирус бессменного лидера ЛДПР и депутата Госдумы с 1993 года врачи пытались спасти в течение двух последних месяцев. Врио главы фракции стал Леонид Слуцкий.

фото: kremlin.ru


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