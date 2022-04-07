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Новости 11:55

Петербург остается в тройке регионов с самой высокой суточной заболеваемостью коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург остается в тройке регионов с самой высокой суточной заболеваемостью коронавирусом

В России за сутки выявили 14 355 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 306 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 287 человек (на четыре меньше, чем накануне). Сумели поправиться 35 304 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва (1004 случая), за ней следуют Петербург (715) и Свердловская область (684). В Петербурге за минувшие сутки скончались 16 человек с инфекцией (накануне – 15), а число госпитализаций составило 145 (накануне - 148).

В мире Россия занимает седьмое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии.


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