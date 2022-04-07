Муниципалы готовы закупать бумагу по 949 рублей за пачку

На фоне событий на Украине многие иностранные компании заявили о приостановке своей деятельности на территории России. Среди них оказались производители офисной бумаги и поставщики необходимых химикатов для ее производства. В марте в некоторых регионах цены на пачку бумаги формата А4 поднялись минимум в три раза. Хоть Минпромторг заявлял, что вопрос с дефицитом и ростом цен почти решен, резкий скачок цен успел сказаться на закупках в петербургских муниципалитетах.

Местная администрация МО "Петро-Славянка" 7 апреля разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку бумаги для офисной техники. На 100 упаковок планируют потратить до 94 тысяч рублей. Одну пачку из 500 листов оценили в 949 рублей. Заявки от поставщиков будут принимать до середины апреля. Ранее муниципалитет ни разу не проводил подобных закупок.

В МО "Лиговка-Ямская" одну упаковку оценили чуть дешевле. Там за пачку надеются отдать до 700 рублей. Всего муниципалитету потребуется 300 упаковок, на которые готовы потратить до 210 тысяч рублей. МО разместило закупку 6 апреля. Прием заявок от исполнителей продлится до 14 апреля. Еще два года назад округ закупал бумагу по цене в 274 рубля.

В середине марта необходимой в любом офисе вещью хотели запастись в МО "Александровский". На эти цели выделили до 136 тысяч рублей. Однако ни один предприниматель не решился подать заявку на поставку 189 упаковок прочной бумаги по цене до 724 рублей за упаковку.

Самый оптимистичный настрой наблюдается у сотрудников отдела закупок в МО "Васильевский". В конце марта муниципалы разместили тендер на покупку 130 пачек бумаги для офисной техники. На эти цели выделили всего 52 тысячи рублей. Цена одной упаковки, по мнению работников МО, варьируется в промежутке от 390 до 454 рублей. Прием заявок от исполнителей закончится завтра, 8 апреля.

На одном из интернет-магазинов, на который часто ссылаются составители аукционной документации, цены на офисную бумагу начинаются от 700 рублей. Стоимость самых дорогих позиций колеблется в районе 1700 рублей за 500 листов.

В конце марта Федеральная антимонопольная служба обещала разобраться, есть ли в действиях производителей признаки нарушения российского законодательства. Спустя две недели в ведомстве так и не рассказали о природе высоких цен.

Константин Леньков