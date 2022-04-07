Псковскому "Яблоку" вернули технику, изъятую при обыске

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг сообщил в своем Telegram-канале, что силовики вернули его коллегам компьютеры и другие вещи, изъятые при проведении обыска 18 марта. Ничего противоправного на изъятых устройствах, отметил он, экспертам найти не удалось.Шлосберг надеется, что технику вернут и редакции "Псковской губернии", которую в тот день тоже обыскивали. За прошедшие три недели неравнодушные граждане успели помочь региональному отделению "Яблока" приобрести новое оборудование и даже передавали в офис подержанные компьютеры.

"Все компьютеры, которые мы получили в виде имущественной поддержки, будут после проверки и восстановления офисной техники на постоянных рабочих местах переданы участникам команды, пострадавшим от обысков. Ни один компьютер не останется без работы", - заверил депутат Псковского областного собрания.

Напомним, что следственные действия у псковских политиков и журналистов проводились в рамках дела о клевете на губернатора Михаила Ведерникова. В марте ведущие сотрудники "Псковской губернии" в связи со своим преследованием покинули страну.