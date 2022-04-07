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Вишневский просит главу РНБ разобраться в скандале из-за портрета Лотмана и принять меры

фото ЗакС политика Вишневский просит главу РНБ разобраться в скандале из-за портрета Лотмана и принять меры

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский возмутился информацией, появившейся в СМИ о скандале в стенах Российской национальной библиотеки, который разгорелся из-за вывешивания не согласованного с начальством портрета литературоведа Юрия Лотмана. Вишневский считает, что если изложенное "Фонтанкой" соответствует действительности, то внутрикорпоративный конфликт представляет собой "мракобесный шабаш": из-за изображения всемирно признанного филолога сотрудницу Ольгу Кагарлицкую упрекнули в идейной неблагонадежности, произволе и лишили премии.

"Яблочник" обратился с официальным запросом к гендиректору РНБ Владимиру Гронскому, в котором он просит адресата подтвердить или опровергнуть изложенные интернет-изданием сведения. В случае, если ситуация такова, какой ее описывают журналисты, депутат просит гендиректора библиотеки уволить Максима Зуева и Полину-Терезу Давыдову, из-за конфликта с которыми вынуждена была уволиться Кагарлицкая.

Напомним, что первоначально на поздравительном плакате, вывешенном внутри библиотеки, руководство РНБ увидело вместо Лотмана писателя Марка Твена, и это тоже, как написано у "Фонтанки", оказалось в представлении начальства актом неблагонадежного поведения.


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