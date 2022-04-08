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Новости 10:01

"Мне есть что рассказать": Дегтярёв анонсировал очередную книгу-воспоминание о Жириновском

фото ЗакС политика "Мне есть что рассказать": Дегтярёв анонсировал очередную книгу-воспоминание о Жириновском

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв обещает издать ещё одну, третью по счёту, книгу с воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, информирует ТАСС.

"Первые две [книги] я написал, когда был рядом с ним в 17 лет на встречах, в поездках, в разных странах. Мне есть что рассказать людям о Владимире Вольфовиче Жириновском", - высказался Дегтярёв.

Похороны лидера ЛДПР состоятся в пятницу, 8 апреля. Политика уже отпели в Храме Христа Спасителя, сейчас в Доме Союзов будет проходить гражданская панихида.

Жириновский, напомним, скончался 6 апреля после продолжительной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

 


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