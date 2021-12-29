"Я 15 лет рядом с ним провёл": Дегтярёв написал книгу о "пророке"-Жириновском

Рукводитель Хабаровского края Михаил Дегтярёв выпустил новую, вторую по счёту книгу о лидере ЛДПР Владимире Жириновском "Пророк 2.0", делится ТАСС.

"Презентация будет 30 декабря в Москве. Я, конечно, на ней не буду, у меня здесь дел много. Но главный герой будет – Жириновский Владимир Вольфович. Я 15 лет рядом с ним провел, написал книжку как раз к июлю прошлого года, но по понятным причинам выпустить её не мог, выпустил в этом году. С писательством пока закончил, если напишу книгу, то, конечно, про Хабаровский край: про людей, которые здесь живут, про историю, про первопроходцев, может быть", - поделился хабаровский губернатор.

"Пророческое" наименование произведение получило в связи с тем, что Жириновский, уверен Дегтярёв, отлично предсказывал события – как на мировой, так и российской арене, – которые сбылись в будущем.

"США и Талибан* в Афганистане – что Талибан придет к власти, а США оттуда сбегут. Сбылись все предсказания по поводу Украины за последние пять лет, сбылось про США, про Русский мир, и там разное. Поэтому кто хочет – читайте, там партбилет не имеет значения", - резюмировал Дегтярёв.

В команду Жириновского нынешний хабаровский глава вошёл в 2005 году в возрасте 24 лет: тогда он занимал пост помощника лидера ЛДПР по работе в Самарской области. С 2011 по 2020 год Дегтярёв являлся депутатом Госдумы, после чего был делегирован в Хабаровский край.

Отметим, что первая книга, выпущенная Дегтярёвым, была также посвящена Жириновскому и именовалась схожим образом – "Пророк в своем Отечестве".

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена