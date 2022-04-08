Минкульт: Задержанные в Финляндии экспонаты могут вернуться в Россию в ближайшие выходные

Минкульт приступил к организации возвращения музейных экспонатов, ранее задержанных на финской таможне, сообщила 8 апреля глава ведомства Ольга Любимова. Перед этим Еврокомиссия выступила с разъяснением о том, что участвовавшие в выставках картины не попадают в санкционный перечень.

"Решение Еврокомиссии даёт возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне", — отметила Любимова в своем Telegram-канале.

Про словам министра, задержанные на таможне коллекции могут вернуться в Россию "в ближайшие выходные". Картины принадлежат, в частности, Эрмитажу, ГМЗ "Царское Село", ГМЗ "Павловск" и ГМЗ "Гатчина". Также среди них есть экспонаты Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.

В понедельник, 4 апреля, финская таможня подтвердила факт задержания трех фургонов с картинами, следовавших в Россию. Спустя два дня о сложившейся ситуации решил высказаться спикер Госдумы Вячеслав Володин, который объявил, что Финляндия должна будет выплатить неустойку.

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