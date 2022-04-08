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Новости 11:39

Петербург сохранил за собой второе место по заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика Петербург сохранил за собой второе место по заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 743 новых случая коронавирусной инфекции, отчитался 8 апреля федеральный оперштаб. С такими показателями Северная столица удерживает второе место по заболеваемости ковидом, пропустив вперед только Москву с 855 новыми пациентами. Днем ранее наблюдалась схожая картина: тогда в Москве насчитали 1 004 новых случая, а в Петербурге — 715.

За сутки в городе выздоровели 1 873 человека, госпитализированы 125, скончались девять пациентов. В целом по стране выявлено 14 311 новых пациентов, а выздоровело 37 684 человека. Госпитализация потребовалась 3 627 больным, скончались 280 человек.


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