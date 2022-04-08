Миронов предложил отменить обязательный ЕГЭ из-за дефицита бумаги

Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи единого госэкзамена и усложнить поступление выпускников в вузы, предположил в своем Telegram-канале глава думской фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов. Во избежание подобного развития ситуации справедливоросс предложил сделать в этом году проведение ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основании обычных экзаменов.

"Ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться, и это действительно ставит под сомнение проведение ЕГЭ. Закупать по нынешним баснословным ценам, которые достигают 1800 рублей за пачку в 500 листов, региональные Минобры и муниципальные отделы образования не могут", — написал депутат. По его мнению, "особо ушлые чиновники" могут переложить обязанность закупать бумагу на родителей, что в итоге "обернётся большим скандалом".

По версии Миронова, время на отказ от проведения ЕГЭ пока еще имеется, "но тянуть с переходом на обычные экзамены нельзя". В противном случае у выпускников из небольших городов и населенных пунктов могут возникнуть проблемы с поступлением.

В начале апреля Минпромторг объявил о победе над дефицитом офисной бумаги. Накануне стало известно о планах петербургских муниципалов приобрести бумагу по цене до 949 рублей за пачку.

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