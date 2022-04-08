Комитет по законодательству ЗакСа почтил память Жириновского

Очередное заседание комитета по законодательству Заксобрания Петербурга в пятницу, 8 апреля, началось с минуты молчания в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

"Это человек, который стоял у истоков российского парламентаризма, выдающийся учитель политиков и в большой степени ориентир не только для своей, но и для других партий. Человек, который внес огромный вклад в развитие политической системы", - сказал председатель КПЗ Всеволод Беликов ("Единая Россия").

Беликов отметил, что с Жириновским прощается вся страна.

Напомним, о смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Он длительное время боролся с последствиями коронавируса. Церемония прощания с политиком началась утром 8 апреля. Ее посетил президент Владимир Путин.