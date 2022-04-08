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Новости 19:28

Рособрнадзор объявил о планах провести ЕГЭ в срок

фото ЗакС политика Рособрнадзор объявил о планах провести ЕГЭ в срок

Необходимость переноса Единого государственного экзамена в 2022 году отсутствует, поскольку расходные материалы и бумага имеются в достаточных количествах, сообщил 8 апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Заявление прозвучало на фоне предложения главы фракции справороссов в Госдуме Сергея Миронова отменить обязательное проведение ЕГЭ из-за дефицита офисной бумаги в регионах.

По заявлению Музаева, Рособрнадзор контролирует вопрос наличия необходимых расходных материалов и оборудования для проведения ЕГЭ. "Имеющиеся у нас данные свидетельствуют, что во всех регионах бумага, картриджи и другие материалы имеются в полном объеме, либо осуществляются их небольшие штатные дозакупки в том числе для формирования планового резерва", — заявил чиновник и заверил, что экзамены состоятся в срок.

Споры вокруг возможного дефицита бумаги развернулись спустя неделю после того, как Минпромторг отчитался о преодолении проблем с ее нехваткой. Как заявил 1 апреля замминистра Виктор Евтухов, рост цен на бумагу был связан с приостановкой работы Светогорского ЦБК, при этом предприятие будто бы стало возвращаться к прежним объемам производства.

Фото: pixabay


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