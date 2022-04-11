Бизнес-омбудсмен Абросимов выступит в Заксобрании с докладом 13 апреля

Уполномоченный по правам предпринимателей Александр Абросимов выступит с ежегодным докладом перед депутатами Законодательного собрания в ходе пленарного заседания 13 апреля, информирует пресс-служба городского парламента.

Часть отчёта бизнес-омбудсмена будет посвящена экономическим ограничениям Запада и условиям существования под санкционным давлением.

Спикер Заксобрания Александр Бельский выразил надежду, что депутаты вместе с Абросимовым смогут разработать новые законодательные меры для поддержки экономики Северной столицы.

Все желающие могут задать вопрос уполномоченному через специальный бот ЗакСа в Telegram - @Zaks_vopros_bot.

"Хочу поделиться такой возможностью с моими подписчиками, среди которых немало бизнесменов. Жду ваши вопросы по ссылке. Выберу три из них и задам на заседании парламента. По остальным вопросам тоже дам обратную связь", – поделился Бельский.