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Новости 13:04

Петербург поднялся на второе место по заболеваемости коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург поднялся на второе место по заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки Петербург переместился с третьего на второе место по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции, сообщил 11 апреля федеральный оперштаб. В городе выявлено 609 новых пациентов, что меньше показателей Свердловской области (652 больных), но больше, чем в Москве (589 больных).

Количество выздоровлений в Петербурге снизилось за сутки с 816 до 674. При этом в городе госпитализировано 75 пациентов, скончались 12 человек.

В целом по России выявлено 11 855 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 26 755 человек, госпитализированы 1 390 пациентов. За сутки в стране умерло 248 больных.


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