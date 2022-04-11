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Новости 13:36

Дания и Швеция возобновили выдачу туристических виз россиянам

фото ЗакС политика Дания и Швеция возобновили выдачу туристических виз россиянам

Сразу два скандинавских государства — Дания и Швеция — вновь начали выдавать визы, в том числе туристические, гражданам РФ, информируют посольства обеих стран в Москве.

Уточняется, что Дания "обнулила" все ограничения для российских туристов ещё 29 марта, а Швеция — 1 апреля. Отныне для того, чтобы въехать в эти страны, гражданам более нет необходимости сдавать ПЦР-тесты на ковид и соблюдать самоизоляцию.

Оба посольства настоятельно рекомендовали россиянам заблаговременно озаботиться покупкой иностранной валюты.

Добавим, что граждане РФ могут добраться в страны Европы только через Стамбул или Дубай ввиду того, что из-за "спецоперации" ЕС закрыл небо для отечественных самолётов.


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