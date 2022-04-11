Задержанные в Финляндии экспонаты вернулись в Эрмитаж

Картины из коллекции Эрмитажа, ранее задержанные финскими таможенниками, прибыли на распаковку в музей, сообщила 11 апреля пресс-служба учреждения. Работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра и других живописцев участвовали в миланской выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей" вместе с экспонатами из коллекций музеев-заповедников "Павловск", "Царское Село" и "Гатчина".

Директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский поблагодарил российские и зарубежные ведомства и организации, участвовавшие в процедуре возвращения ценностей. По его словам, вместе они подтвердили, что "в нынешнем действующем международном праве культурный обмен и выставочный обмен имеют особый статус" и что "не подчиняются, по крайней мере, на сегодня, даже санкционным требованиям", передает "Фонтанка". При этом комментировать вопрос возвращения из-за границы других экспонатов с выставок Пиотровский отказался "из соображений безопасности".

В начале апреля стало известно о задержании музейных экспонатов из России финскими таможенниками из-за пакета санкций. На минувших выходных Федеральная таможенная служба сообщила о пересечении машин с ценностями через границу.