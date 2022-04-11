Покровская больница перестала принимать COVID-больных пациентов

В Петербурге Покровская больница прекратила приём COVID-больных горожан, перейдя на плановый приём пациентов: общий коечный фонд медучреждения отныне составляет 683 места, отчитался комитет по здравоохранению у себя в телеграм-канале.

Перед тем, как перепрофилироваться, все помещения, где ранее находились инфекционные больные, тщательно обрабатывали. За всё время пандемии в Покровской больнице лечились свыше 30 тысяч пациентов.

"Мы готовы сегодня вновь принять на себя ответственность сосудистого центра по острому коронарному синдрому, острому инфаркту миокарда и острому нарушению мозгового кровообращения", - поделилась главврач стационара Марина Бахолдина.

Помимо вышесказанного, в Покровской больнице возобновляется приём амбулаторных пациентов.