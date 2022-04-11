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Володин посчитал правильным лишать гражданства инакомыслящих россиян

фото ЗакС политика Володин посчитал правильным лишать гражданства инакомыслящих россиян

Трудоустройство экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в немецкоязычное издание Die Welt сподвигло спикера Госдумы Вячеслава Володина на размышления о невозможности лишать россиян гражданства. Умозаключениями на этот счет парламентарий поделился в своем Telegram-канале.

По словам Володина, "подавляющее большинство наших граждан поддерживает проведение специальной военной операции на Украине". Однако, по его мнению, "есть и те, кто ведет себя подло, предательски". Последние "делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения", но это якобы "оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой".

"Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова, — перешел к сути Володин. — Вот так была оценена её выходка во время новостной передачи на Первом канале". По версии спикера, на новом месте работы Овсянникова будет "оправдывать поставки оружия украинским неонацистам", направление на Украину наемников и "обосновывать введённые против Российской Федерации санкции".

В связи с этим председатель Госдумы выразил сожаление, что "для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну", и заявил, что "было бы правильно" располагать подобной.

В понедельник стало известно, что Овсянникова получила место в немецкоязычном издании Die Welt. По ее словам, работа ее не оплачивается, а сама она является внештатным корреспондентом, находящимся в России.

Овсянникова 14 марта ворвалась в прямой эфир Первого канала с пацифистским плакатом. После этого ее задержали и отправили в дежурную часть. К настоящему моменту Овсянникова получила штраф в размере 30 тысяч рублей за организацию массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Кроме того, против нее завели административное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).


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