Киселеву выдвинули в руководители приемной Медведева в Петербурге

По информации ЗАКС.Ру, депутату Законодательного собрания Елене Киселевой поручат должность главы общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева в Петербурге.

В ближайшее время она должна сменить на этом посту бывшего вице-спикера городского парламента Анатолия Дроздова. Ожидается, что решение утвердит генеральный совет партии.

Напомним, Киселева возглавляла региональную приемную лидера партии в 2012-2015 годах. Она уступила эту должность Дроздову, взяв на себя руководство комиссией ЗакСа по социальной политике. С сентября 2021 года новым главой этой комиссии стал ее однопартиец Александр Ржаненков.

Дроздов - один из ближайших соратников бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В парламентских выборах 2021 года он не участвовал. Единоросс сначала заявил свою кандидатуру на внутрипартийные праймериз, а затем снял ее без объяснения причин.