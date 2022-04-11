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Новости 20:59

Киселеву выдвинули в руководители приемной Медведева в Петербурге

фото ЗакС политика Киселеву выдвинули в руководители приемной Медведева в Петербурге

По информации ЗАКС.Ру, депутату Законодательного собрания Елене Киселевой поручат должность главы общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева в Петербурге. 

В ближайшее время она должна сменить на этом посту бывшего вице-спикера городского парламента Анатолия Дроздова. Ожидается, что решение утвердит генеральный совет партии.  

Напомним, Киселева возглавляла региональную приемную лидера партии в 2012-2015 годах. Она уступила эту должность Дроздову, взяв на себя руководство комиссией ЗакСа по социальной политике. С сентября 2021 года новым главой этой комиссии стал ее однопартиец Александр Ржаненков.  

Дроздов - один из ближайших соратников бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В парламентских выборах 2021 года он не участвовал. Единоросс сначала заявил свою кандидатуру на внутрипартийные праймериз, а затем снял ее без объяснения причин. 


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