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Новости 11:01

Мобильное приложение "Сбербанка" исчезло из App Store

фото ЗакС политика Мобильное приложение "Сбербанка" исчезло из App Store

"Яблочный" магазин App Store удалил мобильное приложение "Сбербанка" — оно более недоступно для скачивания. Поводом для данного решения стали антироссийские санкции.

Пресс-служба "Сбера" уверяет, что тем, у кого уже есть приложение, не следует беспокоиться, оно продолжит работать. В крайнем случае клиент может воспользоваться веб-версией сервиса.

Напомним, что с 24 февраля, когда РФ начала "спецоперацию" на Украине, с российского рынка стали массово уходить различные мировые бренды: гастрономические, строительные, ресторанные. Расстаются с Россией также компании, производящие IT, одежду, украшения и многое другое.

При этом отечественные разработчики не сдаются: к примеру, ранее стало известно, что в РФ появится аналог Google Play — NashStore. Кроме того, Газпром придумал альтернативную платёжную систему взамен переставшей работать в России Google Pay — Gазпромpay.


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