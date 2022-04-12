Мобильное приложение "Сбербанка" исчезло из App Store

"Яблочный" магазин App Store удалил мобильное приложение "Сбербанка" — оно более недоступно для скачивания. Поводом для данного решения стали антироссийские санкции.

Пресс-служба "Сбера" уверяет, что тем, у кого уже есть приложение, не следует беспокоиться, оно продолжит работать. В крайнем случае клиент может воспользоваться веб-версией сервиса.

Напомним, что с 24 февраля, когда РФ начала "спецоперацию" на Украине, с российского рынка стали массово уходить различные мировые бренды: гастрономические, строительные, ресторанные. Расстаются с Россией также компании, производящие IT, одежду, украшения и многое другое.

При этом отечественные разработчики не сдаются: к примеру, ранее стало известно, что в РФ появится аналог Google Play — NashStore. Кроме того, Газпром придумал альтернативную платёжную систему взамен переставшей работать в России Google Pay — Gазпромpay.