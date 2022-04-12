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Новости 11:55

В Петербурге отреставрировали старинные ворота больницы имени Боткина

фото ЗакС политика В Петербурге отреставрировали старинные ворота больницы имени Боткина

Ворота петербургской больницы имени Боткина на Миргородской улице, в последние годы находившиеся в неудовлетворительном состоянии, после ремонта приобрели свой первозданный вид. Об этом сообщили активисты из сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания", добивавшиеся восстановления исторического объекта.

Год назад входная воротная группа больницы, являющаяся объектом внимания КГИОП, была обнесена забором из профлиста, что вызвало у активистов неприятие. Нынешнее положение вещей их устраивает больше.

"Будем верить и надеяться, что теперь городские и федеральные чиновники выделят средства и на качественный ремонт всех больничных корпусов? Часть из них, кстати, приводят в порядок прямо сейчас", - говорится в их паблике "ВКонтакте".

Ворота, как и сама больница, появились на своем месте в 1880-х годах.


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