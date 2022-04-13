ЗакС в первом чтении одобрил лишение муниципалов полномочий по размещению контейнеров для мусора

Законодательное собрание Петербурга на заседании 13 апреля приняло в первом чтении изменения в закон о муниципальных образованиях и Экологический кодекс, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, теперь муниципальные образования не будут отвечать за размещение контейнерных площадок.

Теперь за это должно будет отвечать правительство Петербурга, следует из законопроекта. Там же сказано, что городские ведомства должны будут вести реестр всех контейнерных площадок, создавать и содержать их.

Документ в парламент внесен от имени губернатора Александра Беглова. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко пояснил, что цель законопроекта - проведение единой политики в области обращения с отходами и повышение ее эффективности. Правительство Петербурга намерено передать полномочия по созданию и содержанию площадок районным администрациям, а полномочия по ведению реестра и определению схемы размещения площадок - комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, уточнил Сухенко. По его словам, это позволит оптимизировать расходование финансовых ресурсов.

Депутат от "Единой России" Алексей Макаров поинтересовался у Сухенко, почему законопроект внесли сейчас, а не к началу бюджетного года. Муниципалитеты уже могли провести конкурсные процедуры и заключить контракты, отметил Макаров. Сухенко ответил, что правительство проблему понимает и рассчитывает решить ее в рамках поправок ко второму чтению.

Лидер фракции "Яблока" Александр Шишлов сообщил, что пообщался с муниципальными депутатами - у них есть сомнения в логичности законопроекта. К тому же, по мнению Шишлова, контейнерные площадки - местный вопрос, так как требует индивидуального подхода к каждому жилому дому. Депутат поинтересовался, что изменится для жителей с новой системой? Представитель губернатора заявил, что вопрос в финансировании: у муниципалов разная бюджетная обеспеченность, а у правительства будет больше средств на решение задач.

Раскритиковал законопроект депутат фракции "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов. Он с трибуны заявил, что документ увеличивает влияние исполнительной власти на проблему. При этом, по мнению Амосова, правительство города вероятно больше прислушивается к "Невскому экологическому оператору" (НЭП).

Против проекта проголосовало только три депутата. Остальные высказались за него.

Напомним, с начала 2022 года в Петербурге работает единый оператор по вывозу мусора - НЭП. К его работе у петербуржцев сразу же появились претензии из-за редкого вывоза мусора.

София Саттарова