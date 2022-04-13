Петербургский бизнес-омбудсмен перечислил основные жалобы предпринимателей

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов во время отчета в Законодательном собрании сообщил, что в 2021 году получил 760 жалоб от бизнесменов. Их количество стало на 41% меньше, чем в 2020 году, сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, больше всего жалоб по сфере земельных отношений и использования нестационарных торговых объектов. Также важная проблема - уголовно-правовая сфера.

- Чаще всего предприниматели жаловались на необоснованное изъятие и длительное задержание имущества организаций как в рамках уголовных дел, так и в процессе доследственных проверок. Неоднократные отказы в возбуждении уголовных дел по заявлениям потерпевших предпринимателей, нарушение конституционного права на доступ к правосудию, незаконное избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - перечислил основные моменты этих жалоб Абросимов.

Он добавил, что предприниматели обращаются по возникающим у них проблемам в налоговой сфере, говорят о росте числа проверок от регулирующих органов и о нарушении их прав в сфере инвестиционно-строительной деятельности и ЖКХ.

София Саттарова