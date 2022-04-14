В Петербурге испытают коктейль из антител к коронавирусу

Испытания препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител стартуют 18 апреля, сообщил в четверг РИА "Новости" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Первым добровольцем станет житель Петербурга, уточнил ученый.

"В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат", — рассказал Гинцбург.

По словам эпидемиолога, участниками первой фазы исследования станут здоровые добровольцы. В ходе второй фазы испытания будут проводиться на больных коронавирусом. Вопрос регистрации препарата Минздрав рассмотрит по завершении второй части испытаний.

Фото: pixabay