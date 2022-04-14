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Новости 11:41

В Петербурге почти вдвое сократилось количество выздоровлений от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге почти вдвое сократилось количество выздоровлений от COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 604 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 14 апреля федеральный оперштаб. Госпитализация потребовалась 130 пациентам, скончались 14 человек.

Количество выздоровлений в городе при этом сократилось почти в два раза по сравнению с предыдущим днем. Если в среду оперштаб отчитался о 2 566 излечившихся, то в четверг — о 1 348 выздоровевших.

Всего по стране за сутки выявили 11 348 новых случаев заболевания при 21 853 выздоровлений. Госпитализирован 3 131 человек, скончались 254 пациента.


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