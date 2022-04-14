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Новости 15:35

В Петербурге оштрафовали еще одного пикетчика, сочтя плакат дискредитирующим армию

фото ЗакС политика В Петербурге оштрафовали еще одного пикетчика, сочтя плакат дискредитирующим армию

Петроградский районный суд Петербурга постановил оштрафовать Дмитрия Чернышова, которого обвинили в дискредитации Вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ему досталось денежное взыскание в размере 40 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, 3 апреля, двигаясь по Петроградской стороне, мужчина демонстрировал плакат пацифистского содержания, имеющий отношение к военной спецоперации на Украине, и в частности к событиям в Буче.

Судя по сообщению от пресс-службы судов, маршрут Чернышова с плакатом занял около полутора километров. В суде активист своей вины не признал, настаивая на своем праве на свободу слова. Защитник требовал прекращения дела, утверждая, что состава правонарушения в действиях Чернышова не было, но это судью не убедило.

Накануне штрафы по аналогичным делам получили еще два петербуржца.


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