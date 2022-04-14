Алтайскую газету и ее директора оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за дискредитации армии

Горно-Алтайский городской суд назначил штрафы журналистам по административным делам о дискредитации Вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП). Из картотеки суда и сообщения с сайта регионального управления МВД следует, что алтайская газета "Листок" получила как юридическое лицо штраф в размере 300 тысяч рублей, а его директор Ольга Комарова - в размере 100 тысяч рублей.

В протоколах говорится сразу о нескольких публикациях, якобы вредящих репутации армии, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине.

Накануне в Москве задержали издателя "Листка" Сергея Михайлова. На него, в свою очередь, завели уже уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (207.3 УК).