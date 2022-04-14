ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:41

Алтайскую газету и ее директора оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за дискредитации армии

фото ЗакС политика Алтайскую газету и ее директора оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за дискредитации армии

Горно-Алтайский городской суд назначил штрафы журналистам по административным делам о дискредитации Вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП). Из картотеки суда и сообщения с сайта регионального управления МВД следует, что алтайская газета "Листок" получила как юридическое лицо штраф в размере 300 тысяч рублей, а его директор Ольга Комарова - в размере 100 тысяч рублей.

В протоколах говорится сразу о нескольких публикациях, якобы вредящих репутации армии, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине.

Накануне в Москве задержали издателя "Листка" Сергея Михайлова. На него, в свою очередь, завели уже уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (207.3 УК).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама