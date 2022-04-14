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Новости 22:14

Экс-депутат Ольга Галкина покинула Россию

фото ЗакС политика Экс-депутат Ольга Галкина покинула Россию

Депутат Законодательного собрания Петербурга пятого созыва и экс-мундеп МО "Морской" Ольга Галкина покинула Россию. Сейчас она находится в Берлине, сообщила ЗАКС.Ру сама Галкина 14 апреля. 

В начале марта у Галкиной и еще десятка петербургских оппозиционных деятелей прошли обыски. Некоторые из них проходят подозреваемыми или свидетелями по уголовному делу о "лжеминировании" социальных объектов (ч. 2 ст. 207 УК).  Наказание по этой статье Уголовного кодекса может составлять до пяти лет лишения свободы.

Несколько человек из тех, у кого проходили обыски в рамках этого дела, опасаясь давления со стороны силовиков, покинули Россию. Уехать из страны решили мундеп МО № 72 Владимир Волохонский и член ЛПР Рина Мацапулина. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга Галкина выдвигала свою кандидатуру от партии "Справедливая Россия - За правду" по 21-му избирательному округу. С небольшим отрывом победу одержал кандидат от ЛДПР Андрей Малков. Оппозиционерка пыталась оспорить итоги выборов, но  проиграла в судах.  В декабре 2021 года Галкина отказалась от мандата депутата МО "Морской" из-за расхождений во взглядах с депутатами от "Единой России". После этого Галкина работала помощницей вице-спикера Законодательного собрания Марины Шишкиной.

Константин Леньков


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