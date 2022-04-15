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Новости 11:56

В Петербурге сократилось количество выздоровлений при росте госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге сократилось количество выздоровлений при росте госпитализаций

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 619 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 15 апреля федеральный оперштаб. Это немногим больше данных, опубликованных днем ранее — в четверг в городе насчитали 604 новых больных ковидом.

В то же время количество госпитализаций выросло со 130 пациентов в четверг до 152 в пятницу, а количество выздоровлений сократилось с 1 348 больных до 701. Что касается летальных исходов, то днем ранее появились сведения о 14 скончавшихся за сутки, а теперь же — о 15 умерших.

Всего по России выявлено 11 432 новых случая коронавируса за сутки, госпитализировано 2 867 человек, излечились 19 523 пациента. За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончался 261 человек.


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