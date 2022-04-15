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Новости 15:02

Обвинение запросило для Резника год колонии-поселения

фото ЗакС политика Обвинение запросило для Резника год колонии-поселения

Прокурор 15 апреля запросил для экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, обвиняемого в приобретении 18,2 грамм запрещенного растительного вещества для личного употребления, наказание в виде одного года колонии-поселения, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. 

Резник вину не признает. Он уверен, что дело в отношении него возбуждено из-за его оппозиционной деятельности. Само судебное разбирательство в Октябрьском районном суде Петербурга он предпочитает называть "судилищем". Адвокат подсудимого считает, что суд должен вынести оправдательный приговор. 

В последнем слове Резник предположил, что его преследование может быть связано с конфликтом политика с губернатором Петербурга Александра Бегловым

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего парламентария завели после того, как в марте 2021 года силовики застали его во время обыска у родственника депутата. По версии следствия, в квартире были обнаружены две банки из-под конфет, в которых находилось запрещенное вещество. Обвинение считает, что банки якобы мог выложить Резник.

Парламентария задержали на следующий день после назначения даты выборов в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Находясь под домашним арестом, он не смог принять участие в выборах из-за запрета следователей на встречу с нотариусом для подготовки документов. Позже Резник смог отсудить у Следственного комитета 40 тысяч рублей за этот запрет, который Горсуд отменил после подведения итогов голосования. 

Константин Леньков


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