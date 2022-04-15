ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:53

Эмигрировавшего соратника Навального Шаведдинова объявили в федеральный розыск

фото ЗакС политика Эмигрировавшего соратника Навального Шаведдинова объявили в федеральный розыск

Соратник пребывающего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального Руслан Шаведднинов объявлен в России в федеральный розыск, сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости", обнаруживший его фото в базе МВД.

Следует напомнить, что почти год назад Шаведдинов вынужденно эмигрировал из РФ вслед за остальными экс-работниками ФБК*.

Затем в сентябре 2021-го Следственный комитет известил о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК) в отношении Шаведдинова и других сторонников Навального.

В январе уже нынешнего года Шаведдинова внесли перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама