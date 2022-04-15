Эмигрировавшего соратника Навального Шаведдинова объявили в федеральный розыск

Соратник пребывающего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального Руслан Шаведднинов объявлен в России в федеральный розыск, сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости", обнаруживший его фото в базе МВД.

Следует напомнить, что почти год назад Шаведдинов вынужденно эмигрировал из РФ вслед за остальными экс-работниками ФБК*.

Затем в сентябре 2021-го Следственный комитет известил о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК) в отношении Шаведдинова и других сторонников Навального.

В январе уже нынешнего года Шаведдинова внесли перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.