Премьер-министр Мишустин отчитался о доходе в 18,3 млн рублей

На сайте правительства Российской Федерации 15 апреля опубликовали отчет о доходах и имуществе сотрудников ведомства за 2021 год. В документе сказано, что доход премьер-министра Михаила Мишустина составил 18,3 млн рублей. Годом ранее сумма была выше — 19,8 млн рублей.

В собственности у него ничего нет, следует из декларации. При этом в пользовании Мишустина квартира в 141,6 кв. м, земельный участок в 5,5 тысяч кв. м и дом в 861,2 кв. м. Эту недвижимость он делит с сыном и супругой.

Жена премьер-министра отчиталась о доходе в 63,78 млн рублей, что аналогично цифре за 2020 год. Также она продолжает владеть автомобилем Ford Kuga.

Напомним, президент России Владимир Путин отчитался о доходе за 2021 год в 10,2 млн рублей. Список собственности у него остается неизменным.

Фото: Сайт правительства РФ