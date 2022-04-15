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Новости 18:28

Самый "богатый" министр России - Мантуров с доходом в 704,66 млн рублей

фото ЗакС политика Самый "богатый" министр России - Мантуров с доходом в 704,66 млн рублей

Правительство России 15 апреля опубликовало отчет о доходах и имуществе министров. Согласно документу, самый большой доход у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова - 704,6 млн рублей. В 2020 году он задекларировал 740 млн рублей. 

В собственности у него четыре земельных участка общей площадью более 9 тысяч кв.м, жилой дом в 3 тысячи кв.м, гостевой дом, квартира и четыре машино-места. Также Мантуров владеет автомобилями "Лада Веста" и Tesla 100D. 

Доход супруги министра за 2021 год составил 52,4 млн рублей. В списке ее недвижимости дом и земельный участок. 

Напомним, доход премьер-министра Михаила Мишустина составил 18,3 млн рублей. У президента Владимира Путина доход вырос до 10,2 млн рублей. 

Фото: Минпромторг России


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