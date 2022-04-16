Петербург лидирует по количеству новых пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрирован 671 новый случай коронавирусной инфекции, что является максимальным значением среди регионов, сообщили 16 апреля в федеральном оперштабе. На втором месте оказалась Москва с 634 пациентами, на третьем — Свердловская область с 574 больными.

Также за сутки в Северной столице выздоровели 826 человек, госпитализированы 132 больных. От коронавируса скончались 16 горожан.

В целом по России выявлено 11 095 новых случаев коронавирусной инфекции при 19 006 выздоровевших. Госпитализированы 2 923 пациента, скончались 240 больных.