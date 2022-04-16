При демонтаже стены дома на Лиговском проспекте пострадал рабочий

При демонтаже реконструируемого здания №127 по Лиговскому проспекту произошло обрушение несущей стены, пострадал один рабочий, сообщили 16 апреля в петербургском ГУ МЧС. Пострадавшего извлекли из-под завалов еще до приезда спасателей.

На место прибыли представители экстренных служб и исполняющая обязанности главы администрации Центрального района Елена Федорова, сообщил "Петербургский дневник". Пострадавший госпитализирован.

Само здание также известно как особняк Рыжкина, к настоящему моменту оно разобрано на 78 %, указали в МЧС. Дом был построен в 1883 году в стиле эклектика, сносить его начали еще в 2015 году, уточняет "Фонтанка". Согласно планам, здание ждет реконструкция с возведением апарт-отеля по соседству.