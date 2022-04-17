Петербург остается лидером по числу суточных заражений коронавирусом

В России за сутки выявили 10 263 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 832 случая меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 233 человека (на семь меньше, чем накануне). Сумели поправиться 16 496 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург (644 случая), за ней следуют Петербург (603) и Свердловская область (421). В Петербурге за минувшие сутки скончались 15 человек с инфекцией (накануне – 16).

В мире Россия занимает седьмое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии.