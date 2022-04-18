Муниципал на двух стульях

В МО "Волковское" новый скандал. Депутат Дмитрий Галашев, некогда противостоявший руководителю муниципалитета в совете, теперь стал и. о. главы местной администрации. После этого орган была вынуждена покинуть почти половина его сотрудников. Они считают назначение нового начальника незаконным и требуют выплатить им долги.

Два документа

МО "Волковское" — один из самых странных муниципалитетов Петербурга. Местному совету удавалось месяцами не проводить заседания и при этом оставаться функционирующим. Отдельные его депутаты стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел. По бывшему главе МО при жизни устроили траур. А зимой 2021-2022 годов один из мундепов, не сдавая мандат, смог возглавить местную администрацию, хотя до этого ни дня там не проработал. Это назначение сейчас пытаются оспорить во Фрунзенском суде.

Согласно данным ЕГРЮЛ на 18 апреля, обязанности главы администрации МО "Волковское" исполняет Дмитрий Галашев. Он же остается депутатом местного совета. Закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" запрещает совмещать эту службу в случае избрания на муниципальную должность.

Но это не единственная странность в истории с назначением депутата на административный пост. Проект решения о прекращении полномочий и. о. главы местной администрации Александра Тадтаева и назначении на его место Галашева совет депутатов "Волковского" рассматривал 16 декабря 2021 года. На следующий день глава муниципалитета Михаил Куренев отказался от своей подписи под этим документом. В распоряжении ЗАКС.Ру есть текст решения с автографом главы, подтверждающим отказ. От комментариев нашему изданию муниципал отказался.

Как объяснил депутат и бывший глава МО "Волковское" Рамиль Яхин, Куренев посчитал решение нелегитимным, поскольку для назначения руководителя администрации было необходимо 11 голосов мундепов, а набралось их только семь. Через четыре дня, 20 декабря, Галашев издал странное распоряжение. От своего лица в качестве и. о. главы местной администрации МО "Волковское", он назначил себя же на должность и. о. главы местной администрации МО "Волковское".

- Он должен был написать заявление, заполнить анкету, предоставить медицинскую справку, трудовую книжку и так далее. Ничего этого сделано не было. Не знаю, почему Галашев не написал заявление на имя Куренева. Он самоназначился на должность. И прокуратура молчит, - удивляется Яхин.

Законность решения совета и распоряжения нового и. о. главы во Фрунзенском районном суде пытается оспорить его предшественник Тадтаев. Рассмотрение дела находится на стадии предварительных слушаний. Очередное заседание назначено на 25 апреля.

Галашев тем временем продолжает руководить администрацией. В частности, провел существенную ротацию кадров. Уволившиеся сотрудники муниципалитета в ответ подготовили обращение на имя президента России и губернатора Петербурга. В нем рассказывается о "моральном вреде", который им якобы нанесли действия бывшего работодателя.

"В настоящее время, на фоне обострившейся геополитической ситуации и санкционного давления на Россию, все граждане страны испытывают сильные переживания за будущее своей семьи и своих детей. В стране бешеный подъем цен на продукты. И в такой тяжелый период нас лишили единственного источника доходов…", - говорится в этом документе.

Скандальное "Волковское"

Галашев и Куренев стали мундепами в сентябре 2019 года. Формально они шли на выборы под разными знаменами: первый — самовыдвиженцем, второй — от "Единой России". Однако обоих связывало знакомство с депутатом Госдумы Михаилом Романовым. По итогам выборов совет значительно обновился. Руководившему муниципалитетом 20 лет Яхину не удалось переизбраться на свою должность. Он утверждал, что вместе со своими сторонниками вообще не был приглашен на заседание по избранию главы.

Собеседники ЗАКС.Ру в МО "Волковское" утверждают, что Галашев, будучи до выборов помощником Романова, рассчитывал стать главой "Волковского". Однако предпочтение отдали отставному полковнику МВД Куреневу.

Спустя полгода после выборов Галашев уже стал лидером группы депутатов, выступавшей против главы. Они возмущались тем, что Куренев месяцами не созывает заседания совета и что роль мундепов в "Волковском" свелась к минимуму. Депутаты жаловались на невозможность ознакомиться с проектом бюджета, посетить отчет главы о проделанной работе, да и вообще попасть в здание муниципалитета им удавалось не всегда. 26 марта 2020 года Галашев рассказал на своей странице "ВКонтакте", как мундепов не пустила внутрь охрана.

Летом 2021 года местный совет лишил Галашева полномочий из-за ошибок в декларации о доходах за 2019 год. Мундеп уверял, что заседания, на котором якобы рассматривался этот вопрос, не было, а подписи члены совета поставили "задним числом". Позже он смог доказать это в суде и вернуть себе мандат депутата. Куренев даже стал подозреваемым по уголовному делу о подлоге.

К концу 2021 года Галашев добился руководящего поста. Однако возглавил он не муниципалитет, а местную администрацию. Его полномочия были подтверждены в едином государственном реестре юридических лиц. Тем не менее, несколько бывших сотрудников администрации, которые были вынуждены уволиться после смены начальства, настаивают на незаконности занятия Галашевым новой должности. Они считают, что решения совета от 16 декабря и распоряжение от 20-го нелегитимны.

Уставом МО "Волковское" процедура назначения и. о. главы через голосование в местном совете вообще не предусмотрена. Там оговариваются лишь условия принятия на работу постоянного главы по итогу конкурсной комиссии.

- Должности "исполняющий обязанности главы" в штатном расписании нет. Им может быть заместитель главы местной администрации в случае отсутствия главы, назначенного по контракту, - объясняет бывшая сотрудница МА МО "Волковского" Елена Тихонова.

Уволенные сотрудники

В муниципалитете Тихонова руководила административным отделом и отвечала в том числе за кадровую политику. Экс-служащая уверяет, что ей ничего не известно о работе Галашева в МА до 16 декабря 2021 года, тем более на посту заместителя главы.

Для назначения на руководящую должность в местную администрацию, согласно федеральному законодательству, соискатель должен отвечать определенным квалификационным требованиям. Они предусматривают, в частности, стаж работы, наличие знаний и умений, необходимых для должностной работы, и так далее.

- Галашев квалификационным требованиям не отвечает, - уверен мундеп Яхин. - Я об этом на заседании депутатов предупреждал. Но прокуратура делает узкие глаза и отвечает, что Галашев не предоставляет информацию о своих квалификациях. Передайте тогда информацию следственным органам — они быстро разберутся.

Об обращении в надзорное ведомство говорит и покинувшая должность в муниципалитете Тихонова:

- Мы писали уже пять, наверное, обращений в прокуратуру с просьбой проверить законность назначения Галашева. Но, к сожалению, нам сказали, что им документы Галашев так и не предоставил.

О своем увольнении Тихонова узнала 1 марта, когда выставленная на входе в муниципалитет охрана не пустила ее на рабочее место. Этот инцидент бывшая служащая сняла на видео. Вскоре стало известно об увольнении еще нескольких человек. Всего штат покинули 9 из 22 сотрудников, утверждают бывшие сотрудники администрации. Они утверждают, что к середине апреля так и не получили на руки расчет или получили его не полностью.

- Мне выплатили только три дня больничного, и всё. Сам больничный не выплатили. Выходное пособие не выплачивается уже полтора месяца, - рассказала бывший бухгалтер МА МО "Волковское" Юлия Борисова. - Мы пишем письма, запросы на электронную почту — нас игнорируют, с нами не общаются.

Взять комментарии у Галашева ЗАКС.Ру не удалось. Он пообещал пообщаться в понедельник, 18 апреля, но на звонки в этот день не ответил.

Сергей Еремеев , фото Михаила Масленникова