Петицию в поддержку Скочиленко подписали более 61 тысячи человек

По данным на 18 апреля, петицию на сайте Change.org с требованием изменить меру пресечения для петербургской художницы и активистки Александры Скочиленко подписали более 61 тысячи человек. Ее содержат в СИЗО по делу о распространении "фейков" об армии.

Скочиленко обвиняют в замене ценников в супермаркете на пацифистские листовки. Она признает, что распространяла листовки, но не считает информацию на них недостоверной. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

"Тюремное заключение может убить Сашу. У нее целиакия — генетическая непереносимость глютена, то есть белка самых обычных пшеницы и ржи. Да, Саша не может есть привычный нам хлеб, макароны, печенье, пельмени… Вряд ли СИЗО 5 готов сделать процесс приготовления еды настолько прозрачным. Состояние Саши будет ухудшаться", - говорится в петиции на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Авторы обращения попросили изменить меру пресечения для Скочиленко и освободить ее из-под ареста.

Ранее поручительства за активистку написали депутаты парламента Петербурга Борис Вишневский и Михаил Амосов, псковский политик Лев Шлосберг и муниципальный депутат Литейного округа Сергей Трошин.