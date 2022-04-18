Цивилев настаивает на доработке концепции транспортных остановок

Стартовавшая 1 апреля транспортная реформа в Петербурге встретила критику со стороны единороссов, представленных в Законодательном собрании. В частности, несовершенной они находят реформу в части общей концепции остановок общественного транспорта. Такого мнения придерживается председатель профильной комиссии Алексей Цивилев, указавший коллегам на то, что технические характеристики остановок никак не соответствуют климатическим особенностям города.

"У нас в городе только 60 дней в году солнечных. Существующие конструкции не защищают ни от дождя, ни от ветра. За остановки жители нам всем – депутатам, органам исполнительной власти – поставили "двойку". Обсуждая новую концепцию, мы видим – на картинке все красиво, но на улицах совсем по-другому, и отзывы другие", - приводит фрагмент его выступления пресс-служба регионального отделения "ЕдРа".

С Цивилевым выразил солидарность его товарищ по фракции Александр Ходосок.

"Мы говорим о концепции единой городской системы и должны устанавливать остановочные павильоны именно там, где они нужны", - подчеркнул он.

Постоянная комиссия ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в ближайшее время направит вице-губернаторам запросы, касающиеся доработки концепции.

Напомним, долгожданная транспортная реформа, переносившаяся из-за нескольких волн пандемии коронавируса, проводится в три этапа, последний из них назначен на 15 июля. Предполагается, что Петербург полностью откажется от коммерческих маршрутов, а остановки общественного транспорта станут ближе к домам и объектам социальной инфраструктуры.