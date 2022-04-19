В Центробанке допустили дальнейшее снижение ключевой ставки

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин подтвердил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, передает РИА "Новости". Как заявил представитель финансового регулятора, это может произойти на ближайших заседаниях Центробанка.

"Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", — заявил Чистюхин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Ранее Центробанк понизил ключевую ставку до 17 % годовых. Начиная с конца февраля регулятор удерживал ее на уровне 20 %, что объяснялось ростом курсов иностранной валюты и санкциями против России со стороны иностранных государств. До начала спецоперации на Украине ключевая ставка равнялась 9,5 % годовых.

Накануне ЦБ разрешил финансовым организациям продажу валюты россиянам, однако с условием, что операции касаются лишь тех средств, что поступили в распоряжение банков с 9 апреля.

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