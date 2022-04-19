ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:25

В Центробанке допустили дальнейшее снижение ключевой ставки

фото ЗакС политика В Центробанке допустили дальнейшее снижение ключевой ставки

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин подтвердил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, передает РИА "Новости". Как заявил представитель финансового регулятора, это может произойти на ближайших заседаниях Центробанка.

"Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", — заявил Чистюхин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Ранее Центробанк понизил ключевую ставку до 17 % годовых. Начиная с конца февраля регулятор удерживал ее на уровне 20 %, что объяснялось ростом курсов иностранной валюты и санкциями против России со стороны иностранных государств. До начала спецоперации на Украине ключевая ставка равнялась 9,5 % годовых.

Накануне ЦБ разрешил финансовым организациям продажу валюты россиянам, однако с условием, что операции касаются лишь тех средств, что поступили в распоряжение банков с 9 апреля.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама