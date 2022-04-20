ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:59

ЗакС решил отменить льготные условия аренды для стоянок большегрузов

фото ЗакС политика ЗакС решил отменить льготные условия аренды для стоянок большегрузов

Парламент Петербурга 20 апреля принял за основу изменения в закон о критериях, необходимых для сдачи земельных участков без торгов. Документ внес представитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров.

Инициатива предусматривает исключение из закона положения, согласно которому в аренду без проведения торгов возможно получить земельный участок для размещения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

Алескеров отметил, что, по данным комитета имущественных отношений, Смольным заключено 286 договоров аренды земли под стоянки большегрузов. Общая площадь таких "пятен" превышает 1,8 млн кв метров. При этом количество подобных договоров растет из года в год.

По словам депутата, были выявлены факты парковки легковых автомобилей на льготных территориях для большегрузов.

Законопроект раскритиковали единороссы Алексей Макаров, Алексей Цивилев и Константин Чебыкин. Они посоветовали Алескерову пообщаться с автоперевозчиками и отметили, что в условиях санкций необходимо поддержать компании, эксплуатирующие большегрузы.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама