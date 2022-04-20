ЗакС решил отменить льготные условия аренды для стоянок большегрузов

Парламент Петербурга 20 апреля принял за основу изменения в закон о критериях, необходимых для сдачи земельных участков без торгов. Документ внес представитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров.

Инициатива предусматривает исключение из закона положения, согласно которому в аренду без проведения торгов возможно получить земельный участок для размещения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

Алескеров отметил, что, по данным комитета имущественных отношений, Смольным заключено 286 договоров аренды земли под стоянки большегрузов. Общая площадь таких "пятен" превышает 1,8 млн кв метров. При этом количество подобных договоров растет из года в год.

По словам депутата, были выявлены факты парковки легковых автомобилей на льготных территориях для большегрузов.

Законопроект раскритиковали единороссы Алексей Макаров, Алексей Цивилев и Константин Чебыкин. Они посоветовали Алескерову пообщаться с автоперевозчиками и отметили, что в условиях санкций необходимо поддержать компании, эксплуатирующие большегрузы.

Сергей Еремеев