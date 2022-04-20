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Новости 11:03

"Символ единства и силы": Вслед за КПРФ в ЛДПР предложили заменить флаг России на имперский

фото ЗакС политика "Символ единства и силы": Вслед за КПРФ в ЛДПР предложили заменить флаг России на имперский

Члены Либерально-демократической партии России выступили с инициативой изменить официальный российский флаг – бело-сине-красный триколор – на "русский чёрно-жёлто-белый имперский флаг". Соображения на сей счёт приведены в телеграм-канале "ЛДПР Владимир Жириновский".

Накануне с идеей заменить флаг РФ на красное коммунистическое знамя выступили в КПРФ.

В ЛДПР же напомнили, что под этим знаменем в своё время произошло множество пагубных для современной России политических событий. При этом, считают в партии, имперский флаг "действительно стал для России символом великих достижений, пика могущества и беспроигрышного в военном плане периода нашей истории".

"Красный флаг – символ интернационала и раскола. Имперский флаг – символ единства и силы", – уверены либерал-демократы.

Следует напомнить также, что накануне, 19 апреля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал еженедельное исполнение гимна России и поднятие флага страны во всех российских школах с 1 сентября.


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