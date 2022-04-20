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Госсовет Крыма думает лишить Поклонскую госнаград из-за высказывания про Z-символику

фото ЗакС политика Госсовет Крыма думает лишить Поклонскую госнаград из-за высказывания про Z-символику

Руководитель комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов в разговоре с "Коммерсантом" заявил, что региональный парламент подумывает лишить зампредседателя Россотрудничества Наталью Поклонскую выданных ей ранее госнаград из-за её высказываний о "патриотической" Z-символике.

По словам парламентария, выпад Поклонской, ранее занимавшей пост прокурора Крыма, стал неожиданностью для "подавляющего большинства крымчан". Трофимов уверен, что подобные критические высказывания — особенно как от человека, занимающего высокую госдолжность — "категорически неприемлемы" для граждан РФ.

"Её слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой. Для них эти символы, определяющие, дающие на поле боя чёткий сигнал: кто свой, а кто чужой", — заключил мысль Трофимов.

Ранее на слова Поклонской отреагировал нынешний руководитель чиновницы Евгений Примаков, пообещавший "сделать выводы" после её заявления.

Поклонская, напомним, 19 апреля выступила в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь", в ходе которого заявила, что латинская Z, по её мнению, "символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины".


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