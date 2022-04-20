ЗакС успел до обеда

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 20 апреля за два часа провели сразу два заседания. За это время успели рассмотреть 12 вопросов, не считая объявления благодарностей. Главной темой дня стал законопроект Смольного о публичных слушаниях. Их планируется проводить только в онлайн-формате как минимум до конца 2022 года.

Заседания парламента Петербурга продолжают поражать своим спокойствием и скоротечностью. Весной их оживляли отчетные доклады уполномоченных и чиновников. Но 20 апреля такого доклада не было и все 12 вопросов успели рассмотреть до обеда.

- Коллеги, у нас есть комиссии, чтобы дискутировать, - напомнил спикер Александр Бельский, когда в парламентском корпусе разгорелось некое подобие спора.

Замечание прозвучало во время обсуждения законопроекта справедливоросса Андрея Алескерова. Он предложил лишить владельцев большегрузов возможности получать земли под стоянку без торгов. Инициатива вызвала множество вопросов. Несколько единороссов заметили, что грузоперевозчики такой перспективой недовольны и в условиях санкций их стоило бы поддержать. Тем не менее документ все равно приняли за основу.

Прошел первое чтение законопроект, по которому в составе административных комиссий, рассматривающих отдельные административные дела в отношении петербуржцев, обязательно должен быть хотя бы один человек с высшим юридическим образованием. Оказалось, что сейчас решения выносить можно и без юристов.

Смольный добился принятия в первом чтении своих изменений в закон о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний градостроительной документации. До конца года будет продлен мораторий на очный формат слушаний по проекту нового Генплана и другим документам. Вместо этого гражданам предложено принять участие в общественных обсуждениях в интернете. Эту норму ввели еще весной 2020 года и объяснили пандемией коронавируса. Спустя два года Генплан так и не обсудили, а ограничение все продлевают. Правда, теперь уже, как говорится в пояснительной записке Смольного, "независимо от действия режима повышенной готовности". Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко объяснил это требованием федерального законодательства.

Продлением онлайн-формата слушаний возмутился лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. Он заявил, что открытое обсуждение проектов лучше помогает достигать баланса.

- Именно публичность и широкое участие заинтересованных горожан в обсуждении проектов, меняющих облик города, в том числе меняющих изменение в Генплан, помогают предотвращать градостроительные конфликты, - сказал Шишлов.

К критике присоединился Михаил Амосов из фракции "Справедливая Россия - За правду", заметивший, что "все сводить к обсуждению в интернете - это не правильно". Коммунисты только задавали уточняющие вопросы, но ругать инициативу не стали. А член КПРФ Александр Рассудов даже выступил за. В прошлом топ-менеджер девелоперской компании, он заметил, что онлайн-обсуждения - это прогресс, выступать против которого архаично.

- С моей точки зрения, перенесение обсуждений в виртуальную сферу, наоборот, скажется позитивно на качестве принимаемых решений, - заявил Рассудов. - Это значительно больший охват. Многие люди, которые могли бы что-то по существу сказать, у них в ряде случаев просто нет возможности ехать в какую-то определенную точку. Тем более время обсуждений, как правило, совпадает с рабочим днем жизненно активного человека.

Примерно такой же позиции придерживается спикер Бельский. Период пандемии, по его словам, показал, что "неочный" формат привлекает более широкую аудиторию. Спикер вспомнил, что когда сам участвовал в очных слушаниях в должности главы города Сестрорецк, собиралось на такие мероприятия обычно "10-15 человек".

После завершения очередного заседания депутаты остались на внеочередное. Поскольку предстояло озвучить персональные данные, проходило оно в закрытом формате. Депутаты решили, что будут выбирать в 2022 году почетных граждан Петербурга. Но оказалось, что один из пяти претендентов на это звание - певец Александр Розенбаум - от выдвижения отказался. Причины в Мариинском дворце не комментируют.

Зато в строю четыре других кандидата: секретарь Совбеза России Николай Патрушев, председатель совета директоров Газпрома Алексей Миллер, основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов и экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев. На брифинге у Бельского поинтересовались, этично ли проводить такое голосование во время происходящего на Украине и в России. Спикер ответил, что никаких проблем не видит.

- Мы говорим о тех заслугах, которые были сделаны перед городом. Никакого отношения это в принципе не имеет к тому, что происходит в стране. Вы же не перестали ходить в магазины. Не можем же мы на всё реагировать, что вот такая ситуация. Люди, которые выдвинуты в почетные жители, их заслуги перед городом понятны и известны, - сказал Бельский.

Выбирают почетных граждан обычно в конце мая. А следующее заседание ЗакСа состоится 28 апреля, в четверг, а не в среду, как обычно. Говорят, что перенос связан с тем, что 27 апреля в Петербурге будет заседать Совет законодателей РФ.





















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников